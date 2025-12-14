全国中学校駅伝女子でゴールする、3連覇を果たした京山のアンカー下田千紗都＝滋賀県希望が丘文化公園第33回全国中学校駅伝が14日、滋賀県希望が丘文化公園で行われ、女子（5区間12キロ）は京山（岡山）が42分7秒で史上3校目となる3連覇を果たした。男子（6区間18キロ）は初出場の木瀬（群馬）が57分1秒で優勝。女子の京山は2位でたすきを受けたアンカーの下田が区間賞の走りで逆転した。黒石野（岩手）が2位、男山三（京都）