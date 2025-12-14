女優の藤崎ゆみあ（17）が14日、都内で初写真集「FUJISAKIYUMIA」（東京ニュース通信社）の発売記念イベントを行った。所属事務所の名前でもあるギリシャ・メテオラで撮影を行った。キャッチコピーを問われると「初めての記憶」と回答した。「初めてのヨーロッパ、初めての国、初めての食べ物、初めての写真集、すべて自分自身にある初めてに触れて、詰め込んだ1冊だと思ってい」とその心持ちを説明した。取材会では毎日ヨ