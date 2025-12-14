吉永小百合（80）が14日、都内で「写真集『吉永小百合』」（世界文化社）刊行記念サイン本お渡し会を開いた。同作は、24年1月に亡くなった写真家の篠山紀信さんが72年から95年にかけて撮影した写真が掲載されているが、吉永は「お亡くなりになったのは、うそみたいな思いがします」などと、篠山さんへの思いを吐露した。「写真集『吉永小百合』」は、篠山さんの写真群と、59年「朝を呼ぶ口笛」で本格的な映画デビューを果たしてか