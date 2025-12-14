WTTファイナルズ香港卓球のWTTツアー上位選手が集うWTTファイナルズ香港は14日、香港で行われた。男子シングルス準決勝で世界ランク5位の張本智和（トヨタ自動車）は、同2位の林詩棟（中国）と対戦した。第1ゲーム、張本が3-2からサーブ。これが審判にフォルトと判定され、林詩棟に1点入った。張本はTTR（テーブル・テニス・レビュー）を要求。卓球のビデオ判定システムだ。サーブ時のトスが垂直方向に対して30度を超える