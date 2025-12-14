この季節は手元が冷えて辛い……。そんな悩みを解決するなら、防寒小物が欠かせません！ 気軽に買えるアイテムを編集部がリサーチ。その中で見つけたのは、【3COINS（スリーコインズ）】から登場している、手元を温める「防寒アイテム」。上品なデザインも魅力なので、ぜひ冬コーデにプラスワンしてください。 スマホ対応◎ 上品なスエード調の手袋 【3COINS】「スエード調スマホ対応手袋」