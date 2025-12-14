12月13日開催のイベント「シティコネクション20周年記念感謝祭」にて、新作ゲーム『じゃじゃ丸の百鬼夜行伝』が発表された。発売は2026年を予定。【写真】MSX版『忍者じゃじゃ丸くん』がNintendo Switchで復活本作は、今年でゲーム発売40周年を迎えた「忍者じゃじゃ丸くん」シリーズの完全新作。妖怪たちがひしめくダンジョンを武器やスキルを駆使して攻略していくハックアンドスラッシュアクションだ。「シティコネクション