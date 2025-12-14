女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１５日に、第５６話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ヘブン（トミー・バストウ）は連日、金縛りに遭っていた。トキ（郄石あかり）はヘブンにお祓（はら）いを勧めるが日本語ではなかなか伝わらず、肝心の錦織（吉沢亮）も、なぜかヘブンを避けて迎えに来ないためトキは成す術がな