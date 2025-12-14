◆ショートトラック全日本選手権最終日（１４日、東京辰巳アイスアリーナ）今大会の結果を受けて、来年２月のミラノ・コルティナ五輪代表が発表された。すでに宮田将吾（日本通運）、中島未莉（みれい、トヨタ自動車）ら男女各３人は出場が確実となっていたが、この日正式にミラノ行きの切符を獲得。今大会で１８大会ぶりの女子３冠を達成した長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）、今季Ｗツアーに出場した渡辺碧（トヨタ自