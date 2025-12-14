記者団と話すトランプ米大統領＝13日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版が13日に報じたインタビューで、政権が打ち出した経済政策の効果が来年11月の中間選挙で「有権者にどう響くか分からない」と述べ、弱気な姿勢をのぞかせた。インフレの高止まりへの不満から支持率が低下しており、対応に苦慮している。トランプ氏は、米国への巨額の投資を誘致したと