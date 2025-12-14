イスラエル軍が、イスラム組織ハマスの軍事部門の幹部を殺害しました。おととし10月のハマスによる奇襲攻撃の立案者の1人だと主張しています。イスラエル首相府は13日、軍によるガザでの作戦でハマスの軍事部門の幹部、ラエド・サード氏を殺害したと発表しました。ハマスの軍事部門でナンバー2だったとみられ、イスラエルメディアによりますと、軍はガザ北部で車両に乗っていたサード氏を標的に空爆を実施しました。首相府はサード