富士通陸上競技部は１３日、鹿児島での合宿中に中高生３０人を対象とした陸上教室を行い、女子１００メートル障害で今年の東京世界陸上代表の田中佑美、女子４００メートル障害の山本亜美、男子１１０メートル障害の石川周平、男子４００メートル障害の豊田将樹が講師役として登場した。「股関節を使う動き」をテーマに、２時間汗を流し、石川は「トレーニング要素が多く、少しきつさがある内容でしたが、参加者の皆さんが最後