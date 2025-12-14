12月14日、阪神競馬場で行われた6R・2歳1勝クラス（ダ1200m）は、高杉吏麒騎乗の1番人気、テーオーグレーザー（牡2・栗東・藤岡健一）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に2番人気のモンサンゴールデン（牡2・栗東・中竹和也）、3着にカネコメブライト（牝2・栗東・中尾秀正）が入った。勝ちタイムは1:11.7（良）。【新馬/阪神5R】2億円ホース、単勝1.3倍ページターナーが断然の支持に応える2馬身半差完勝高杉吏麒騎乗の1番人気、テ