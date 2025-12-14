12月14日、阪神競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝2000m）は、川田将雅騎乗の1番人気、ページターナー（牡2・栗東・中内田充正）が勝利した。クビ差の2着にエドウィンナルコ（牡2・栗東・西村真幸）、3着に2番人気のブラックシャリマー（牡2・栗東・杉山晴紀）が入った。勝ちタイムは2:03.8（良）。【新馬/阪神4R】リアルスティール産駒 テイエムスティールの直線一気炸裂2023年セレクトセールで2億6000万円（税別）2歳新馬戦・