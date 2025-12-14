スペイン１部バルセロナのイングランド代表ＦＷマーカス・ラシュフォード（２８）を巡ってイングランド・プレミアリーグのクラブが争奪戦を繰り広げそうだ。ラシュフォードは保有元のイングランド・プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドからの買取りオプションつきのレンタル移籍でバルセロナでプレーしている。スペインメディア「フィジャヘス・ネット」によると、バルセロナはオプションを行使して完全移籍へ移行す