12月14日、中山競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（ダ1200m）は、団野大成騎乗の3番人気、ルクスポップスター（牡2・栗東・西園翔太）が勝利した。クビ差の2着にコウジハラ（牝2・美浦・西田雄一郎）、3着に1番人気のゼファーテソーロ（牡2・美浦・栗田徹）が入った。勝ちタイムは1:13.2（稍重）。2番人気で佐々木大輔騎乗、ノリキング（牡2・美浦・伊藤大士）は、9着敗退。【新馬/中山5R】断然人気ジーティーシンドウが4馬身差完