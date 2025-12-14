12·î14Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿6R¡¦3ºÐ¾å1¾¡¥¯¥é¥¹¡ÊÌÆ¡¦¼Ç2000m¡Ë¤Ï¡¢º£Â¼À»Æàµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Æ¥ó¥ß¥é¥¯¥ë¥¹¥¿¡¼¡ÊÌÆ3¡¦Èþ±º¡¦ÄÔÅ¯±Ñ¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥·¥¢¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦¹âÌøÂçÊå¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥Õ¥£¥ª¥ì¥¹¥È¥é¡¼¥À¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï2:01.2¡ÊãÄ½Å¡Ë¡£2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç±ÊÅç¤Þ¤Ê¤ßµ³¾è¡¢¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¥ì¥¸¡¼¥Ê¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦¾®ÎÓ¿¿Ìé¡Ë¤Ï¡¢8ÃåÇÔÂà¡£¡ÚÊ¡Åç8R¡Ûº£Â¼À»Æà¤¬º£Ç¯¤Î20¾¡ÌÜ¡Ä¥Ç¥£¥Ë¥È