気象台は、午後2時45分に、波浪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表 14日14:45時点沿岸では、14日夕方から15日朝まで暴風に、14日夜のはじめ頃から15日昼前まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□暴風警報14日夕方から15日朝にか