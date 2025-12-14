物価高の中、その対策を目玉とする補正予算案が衆議院を通過しました。その一方で、ここ最近、海外メディアでしばしば目にする「日本売り」という言葉。背景には一体何があるのでしょうか。【写真を見る】人気漫画のセリフを引用する高市総理高市総理「進撃の巨人」のセリフで海外にアピール1日、海外の投資家らが集まるイベントに出席した高市総理。人気漫画「進撃の巨人」のセリフにちなんだ発言が話題となりました。高市早苗 総