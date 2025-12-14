女子で優勝した一戸くる実＝ピヤシリシャンツェノルディックスキーの吉田杯ジャンプ大会は14日、北海道名寄市のピヤシリシャンツェ（ヒルサイズ＝HS100メートル）で行われ、女子は一戸くる実（雪印メグミルク）が93メートル、91メートルの合計218.0点で、13日の名寄ピヤシリ大会に続いて制した。男子は中村優斗（COOTS）が225.0点で優勝。1回目は93メートルで4位だったが、2回目に97.5メートルを飛んで逆転した。女子で優勝を決