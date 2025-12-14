中国メディアは最近になり、「新型コロナ用ワクチンの父」と呼ばれる楊暁明氏の不正問題を改めて取り上げるようになった。楊氏は一時、「医学科学界の英雄」のように扱われていたが、ワクチン生産設備の調達や科学研究資金の承認などの過程で巨額のリベートを受け取った疑いがもたれているという。中国科学技術協会は11月28日付で、楊暁明氏と仕事仲間だった徐佐氏への全国創新争先賞（全国イノベーション競争賞）の授与を撤回する