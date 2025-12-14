Image: 合同会社aquamarine こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スマホで時間を確認し、淡々とスケジュールをこなす…。そんな“時間を計るだけ”の毎日に、少しブレーキをかけてくれるのがwoodsoundの「木製クロノグラフ腕時計」です。天然木のあたたかみを日常に取り入れる Image: 合同会社aquamarine