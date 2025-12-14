富士通陸上部は13日、鹿児島県曽於郡大崎町のジャパンアスリートトレーニングセンター大隅で、地元の中高生を対象とした陸上教室を開いた。2022年のオレゴン世界選手権男子110メートル障害代表の石川周平、19年ドーハ世界選手権男子400メートル障害代表の豊田将樹、23年ブダペスト世界選手権女子400メートル障害代表の山本亜美が講師として約2時間にわたって直接指導を行い、中高生と交流も深めた。同部はこれまでジャパンアス