現地12月13日に開催されたプレミアリーグ第16節で、首位のアーセナルが最下位のウォルバーハンプトンと本拠地エミレーツで対戦。２−１で劇的な勝利を飾った。前半をスコアレスで終えたアーセナルは70分、ブカヨ・サカの右CKから相手GKによるオウンゴールで先制点を奪う。しかし、90分にトル・アロコダレに同点弾を献上。それでも90＋４分、サカのクロスが今度は相手DFのオウンゴールを誘発し、勝ち越しに成功した。なんとか