「サッカー・柿谷曜一朗引退試合」（１４日、ヨドコウ桜スタジアム）今年１月に引退を表明した元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗氏（３５）の引退試合「ＴＨＥＬＥＧＥＮＤＤＥＲＢＹＹＯＩＣＨＩＲＯＫＡＫＩＴＡＮＩＬＡＳＴＭＡＧＩＣ」がＣ大阪の本拠地で開催。試合後に妻でタレントの丸高愛実から花束が贈られた。ＥＴ−ＫＩＮＧがピッチで熱唱する中で、丸高と３人の子どもたちがピッチへ。柿谷氏に４人が花束を手