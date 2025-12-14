12月14日午前、新潟市中央区の繁華街にあるラーメン店で火事がありました。この火事によるケガ人はいません。火事があったのは新潟市中央区弁天にあるラーメン店「まごころ亭」です。12月14日午前10時過ぎ、店の従業員から助けを求められた通行人から消防に「建物から煙が出ている」と通報がありました。消防車両11台が出動し、は火約3時間後に消し止められました。この火事によるケガ人や付近の建物への燃え移りは確