新たな変異株は今年のインフルエンザワクチン接種対象となる四つ株を選定した後に特定されたため、今年のワクチンには含まれなかった/Nam Y. Huh/AP（CNN）呼吸器疾患に関する米国の最新データから、感謝祭明けの米国でインフルエンザの感染が拡大していることが分かった。症例の多くを占めるのは変異株「サブクレードK」で、アジアやオーストラリア、欧州でもこの変異株がインフルエンザの早期流行を引き起こしている。米国はいま