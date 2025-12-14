ガソリン価格比較サイト「ｇｏｇｏ．ｇｓ」の最新データ（１３日時点）によると、レギュラーガソリンの全国平均価格が１リッターあたり１５６．９円となり、１２月初旬の約１７１円から１０円以上も急落した。年末年始の帰省や旅行シーズンを前に、ドライバーにとっては絶好の給油タイミングとなりそうだ。今回の急激な値下がりの主因は、政府による燃料油価格激変緩和対策事業（ガソリン補助金）の拡充だ。１０日頃から補助額