◆高円宮杯Ｕ―１８サッカー・プレミアリーグプレーオフ▽Ｂブロック決勝磐田Ｕ―１８５―１大宮Ｕ１８（１４日、ホットスタッフフィールド広島）ジュビロ磐田Ｕ―１８が大宮Ｕ１８を５―１で破り、３季ぶりのプレミア復帰を決めた。磐田は前半１４分にＭＦ河合航希（３年）がゴールを奪って先制。エースストライカーの石塚蓮歩（れあ、３年）が同２４分にセットプレーから加点すると、２―０で折り返した後半には１６分