高血圧対策を考えるなら、毎日の食事で塩分を少しずつ控えることが大切です。厚生労働省が示す1日の目標量は6g未満。でも、味つけがしっかりしている外食では、知らないうちに1食だけでその目安に達してしまうこともあります。だからこそ、食べ方の工夫がポイント。塩分を減らすコツを知って、外食でも無理なく続けられる減塩習慣をめざしましょう。外食の塩分を減らすコツ五目麺〈塩分7.2g〉スープを半分残すと……塩分−2.5g塩