◇第33回全国中学駅伝(14日、滋賀県希望が丘)男子の部では、木瀬中(群馬)が初出場で初優勝を達成しました。全6区間18キロをつなぐレース。1区の宮粼耀選手(3年)、2区の中野渡奏祐選手(3年)とつなぐと、3区の日根優希選手(3年)が先頭から4秒差の6位でタスキリレー。日根選手が区間4位の走りで5人を抜き、順位をトップに押し上げます。さらに4区の高田晴志郎選手(3年)、5区の大澤翼選手(2年)と連続区間賞。独走状態となると、