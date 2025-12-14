À¤³¦ºÇÂç¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡ÖWWE¡×¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¡Ê48¡Ë¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥È¡¦¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç°úÂà»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¥°¥ó¥¿¡¼¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤Ë¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¡£¸½Ìò¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤ÃË¤¬ºÇ¸å¤Ï¥¿¥Ã¥×¤·¤¿¡£°úÂà»î¹ç¤Ç¸½ÌòºÇÁ°Àþ¤Î¥°¥ó¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¥·¥Ê¡£ÀãÊø¼°¥¢¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥É¡¦¥¢¥¸¥ã¥¹¥È