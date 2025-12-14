桑田真澄氏プロ野球の2軍公式戦に参加するオイシックスは14日、今季まで巨人で2軍監督を務めた桑田真澄氏（57）が、来季からチーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）に就任すると発表した。現役時代は巨人で通算173勝を挙げ、米大リーグ、パイレーツでもプレーした。2021年に指導者として巨人に復帰。今季は2軍を2年ぶりのイースタン・リーグ優勝に導き、10月下旬に退団が発表された。