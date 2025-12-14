12月13日に行われた『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』第14節の川崎ブレイブサンダース戦で、アルバルク東京のライアン・ロシターが個人通算5000リバウンドを達成した。 B1史上初となる大記録まで残り1リバウンドで迎えた川崎戦。A東京の大黒柱は第1クォーター残り6分50秒でディフェンスリバウンドをもぎ取り、偉大な記録を達成した。その後も手を緩めることはなくインサイ