オクラホマシティ・サンダー vs サンアントニオ・スパーズ日付：2025年12月14日（日）開催地：Tモバイル・アリーナ（Las Vegas）最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 109 - 111 サンアントニオ・スパーズ NBAのオクラホマシティ・サンダー対サンアントニオ・スパーズがTモバイル・アリーナ（Las Vegas）で行われた。 第1クォーターはオクラホマシティ・サ