山形県立山形南高校柔道部が13日、東京の講道館で開かれた第7回文武両道杯全国高校柔道大会で初優勝しました。 【写真を見る】文武両道杯全国高校柔道大会で山形南高校柔道部が初優勝の快挙（山形） この大会は全⽇本柔道連盟が主催で、文武両道を実践する全国の高校を招待して行われるもので、男子37チーム、女子9チームが参加しました。このうち男子は、山形南が予選リーグを1位で通過し、決勝ト