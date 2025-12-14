＜スキージャンプ 吉田杯ジャンプ大会･名寄＞全国各地からスキージャンパーが集う、国内ジャンプ冬の風物詩･名寄での2連戦が今週末行われた。きのうの大会に引き続き、女子組は21歳の一戸くる実選手が優勝。一戸選手は夏まで、髙梨沙羅選手らと共に海外を転戦していた日本代表メンバー。しかし、先月札幌で行われた全日本選手権大会で表彰台を逃し、惜しくも冬のＷ杯出場メンバーに入る事が出