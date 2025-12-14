耳の不自由な親のもとに生まれた“聞こえる子ども”を指す『CODA（コーダ）』という言葉。「聞こえない家族に聞こえる人たちの世界をたくさん伝えたい」こんな思いを胸に、CODAとして家族で自分だけが聞こえる中で生活する一人の中学生の挑戦を追いました。 ■耳の不自由なお母さんとの買い物神奈川県に住む志村優妃（ゆうひ）さん。この日は親子でショッピング。 優妃さんのお母さんは耳が聞こえません。 優妃さんが手話で通訳を