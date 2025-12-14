11日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の広島サンダーズが、LINE公式アカウントを開設したことをクラブ公式サイトで発表した。 今回開設されたLINE公式アカウントでは今後、ホームゲームの最新情報やお得なキャンペーン情報などを配信予定としており、これによってファンはLINEを通じて情報を受け取ることが可能となる。 日常的に利用されることの多いLINEで情報発信が行われ