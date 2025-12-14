◇スピードスケート ワールドカップ ハーマル大会(日本時間12日〜14日、ノルウェー)W杯第4戦大会2日目に女子1000mが行われ、郄木美帆選手が前日の1500mに続いて優勝を果たしました。女子1000mでは2018年平昌五輪で銅メダル、2022年北京五輪で金メダルを獲得している郄木選手は、この日のレースで1分14秒39のタイムをマーク。中盤までのラップタイムでは全体2位でしたが、総合1位のタイムで表彰台の頂点に立ちました。&