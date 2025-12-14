日本ハムの清宮幸太郎内野手、巨人の北浦竜次投手が１４日、それぞれのインスタグラムのストーリーズを更新。清宮は「えいとかっこよかったぜー！！おめでとうー！」。北浦は「２人末永くお幸せに」と記し、同期入団の巨人・田中瑛斗投手の結婚披露宴の写真を投稿した。清宮が投稿したのは高砂席で立ち上がったウェディングドレスとタキシード姿の２人の写真。北浦は、清宮や日本ハム・北山ら仲間と新郎新婦との集合写真を投稿