カーリングのミラノ・コルティナ五輪最終予選（１３日＝日本時間１４日、カナダ・ケロウナ）で、日本代表の小穴桃里、青木豪組が苦しい船出を強いられた。１次リーグ初戦で韓国と対戦し、４―７で敗れて黒星スタート。第１エンド（Ｅ）に１点を先制すると、第２Ｅに１点をスチールする。しかし、第３Ｅに２点、第４Ｅに１点をスチールされて逆転を許した。第７Ｅには混合ダブルス特有で、大量点のチャンスがある「パワープレー