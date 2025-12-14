オリックス・太田椋内野手が１４日、地元の大阪・羽曳野市で「野球・ソフトボール体験会」に参加した。日本プロ野球選手会による野球振興事業の一環として行われ、「野球・ソフトボールの競技人口増加」がテーマ。幼稚園児から小学６年生まで、約４０人の子どもたちと触れ合った。中日・味谷大誠捕手とともに投球動作や捕球動作など野球の基本的な動きをレクチャーし、自ら豪快なティー打撃も披露。「地元で野球教室が開催され