阪神１１Ｒ・阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１・馬トク激走馬＝タイセイボーグ新潟２歳ステークス２着、アルテミスステークス３着と重賞で好走を続ける、新種牡馬インディチャンプ産駒。１９年春秋マイルＧ１制覇を決めた父に初のＧ１タイトルを送りたい一戦だ。前走後は１１月２０日に外厩・宇治田原優駿ステーブルから帰厩し、１週前の栗東・ＣＷコースでの３頭併せは、僚馬を１０馬身追走し、６ハロン７７秒９―１１秒３で