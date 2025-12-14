I Don’t Like Mondays.が12月12日に一夜限定ライブ＜”切ないラブソングはいらない”夜＞を開催。12月10日にリリースした楽曲「切ないラブソングはいらない」を記念し、失恋ソングに特化したセットリストによるコンセプチュアルなライブとなった。◆ライブ写真今回ライブを行ったI Don’t Like Mondays.は、今年9月にメジャーデビュー11周年を迎えた4人組ロックバンド。80年代のサウンドをベースに日本の音楽シーンへ落とし込む独