「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１８」（１４日、さいたまスーパーアリーナコミュニティアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１８回大会が行われ、朝倉の中学時代の先輩、せーやがラオウとベアナックルキックルールで対戦し、判定５−０で勝利した。ＢＤ２勝目をあげた。せーやはゴングから一気に前に出てラッシュ。しかし３０秒過ぎにカウンターの左を浴びる場面もあったが、最後まで前に出続