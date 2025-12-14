ヴィッセル神戸は14日、2026シーズンよりミヒャエル・スキッベ氏がトップチームの監督に就任することを発表した。また、新監督就任に伴い、2026シーズンよりセハット・ウマル氏がトップチームのヘッドコーチ就任することも決まった。現在60歳のスキッベ監督は、レヴァークーゼンやガラタサライ、ギリシャ代表などの監督を歴任。2022年夏にサンフレッチェ広島の監督に就任すると、チームをタイトル争いの常連に成長させ、2度