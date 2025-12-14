12月14日、柿谷曜一朗氏の引退試合「THE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI LAST MAGIC」が、セレッソ大阪の本拠地・ヨドコウ桜スタジアムで開催された。OSAKA PINK（柿谷氏の古巣C大阪ゆかりのチーム）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪ゆかりのチーム）に分かれ、引退試合でありながら、大阪ダービーという異色の一戦となった。両チームのメンバーは以下の通り。【OSAKA PINK】監督：西澤明訓FW 柿谷曜一朗／GK キムジンヒョン 丹野