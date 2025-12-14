頭の体操！ 次の国名で主に使われている通貨は何でしょうか。じっくりと考えてみてくださいね。問題：「トルコ」の通貨は？▼トルコで使われている通貨は？A. ディナール（DZD）B. リラ（TRY）C. ドン（VND）ヒント：イタリアなどでかつて使われていた通貨と同じ名前ですが、トルコでは現在も使われています。答えを見る↓↓↓↓↓正解：B. リラ（TRY）正解は「B. リラ（TRY）」でした。▼解説トルコの公式な通貨は「トルコリラ（T