お笑いコンビ「バッテリィズ」エース（31）と寺家（35）が、14日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。東京について明かした。24年の「M−1グランプリ」で2位になったバッテリィズは、25年にCM出演11本、上半期ブレイク芸人1位となった。4月に東京進出したバッテリィズにMCの今田耕司（59）は「もう慣れた東京は？」と質問。エースは「東京…慣れないですね、まだやっぱり」と答えた。出身も大阪のエース