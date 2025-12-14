お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が１４日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。自身が審査員を務めた女芸人ナンバーワン決定戦「ＴＨＥＷ」（日本テレビ系）を振り返った。粗品は同番組に初めて審査員として登場。長尺で辛口審査を繰り広げて話題となり、視聴者からは賛否両論も巻き起こった。生放送が終わった直後に「ＴＨＥＷについて」というタイトルでアップされた動画内で、粗品は「僕は日テレさんに感謝してる」と